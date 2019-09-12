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На Львівщині судитимуть колишнього директора комунального підприємства, який нараховував собі премії

Наталя Дуляба

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Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно одного із колишніх директорів львівського комунального підприємства, який упродовж двох років нараховував собі премії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2016 років службовець давав вказівки головному бухгалтеру підприємства, щоб той нараховував йому премії.

«Без належних на те підстав чоловіку нарахували та виплатили понад 76 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе з використанням службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересам).

Нещодавно правоохоронці скерували обвинувальний акт у Жовківський районний суд, який і визначатиме міру покарання для ексслужбовця.

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