На Львівщині судитимуть колишнього директора комунального підприємства, який нараховував собі премії

Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно одного із колишніх директорів львівського комунального підприємства, який упродовж двох років нараховував собі премії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2016 років службовець давав вказівки головному бухгалтеру підприємства, щоб той нараховував йому премії.

«Без належних на те підстав чоловіку нарахували та виплатили понад 76 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе з використанням службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересам).

Нещодавно правоохоронці скерували обвинувальний акт у Жовківський районний суд, який і визначатиме міру покарання для ексслужбовця.