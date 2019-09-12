Львівська політехніка піднялась у світовому рейтингу університетів

Щороку закордонне видання «Times Higher Education» публiкує список кращих університетів світу. Цьогоріч кількість українських вишів, яка увійшла до нього, зросла із чотирьох до шести. Серед них – ЛНУ ім. Івана Франка та НУ «Львівська політехніка», яка протягом року піднялась у рейтингу. Про це повідомляє Львівський портал.

До 1400 кращих університетів світу потрапили Львівський національний університет ім. Івана Франка, Харківський національний університет ім. Василя Каразіна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Сумський державний університет, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Всі ці п’ять вишів потрапили у групу «1000+».

Натомість Національний університет «Львівська політехніка», який торік також перебував наприкінці рейтингу, тепер піднявся вгору і посів місце у категорії «801-1000».

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Усі ТОП-виші відбирали за 13 показниками, щоб мати довіру з-поміж студентів, викладачів та урядів різних країн. Загалом у рейтинг 2020 року потрапили близько 1400 навчальних закладів з усього світу.

Зазначимо, що дотепер у рейтингу світових університетів були лише чотири українські виші, двоє із них – львівські. Цьогоріч до їхнього переліку додались ще Сумський державний університет та Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Лідером серед кращих вишів світу традиційно залишається Оксфордський університет, друге місце посів Каліфорнійський технологічний інститут, а третє – Кембридж.