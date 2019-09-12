Львів’ян запрошують на сольний концерт переможця «Української пісні»

У Львівській національній філармонії відбудеться концерт переможця шоу «Голос Країни – 4» і проекту «Ukrainian Song Project 2019» Ігоря Грохоцького, який виступає під сценічним псевдонімом Grohotsky. Про це Львівському порталу повідомили організатори події, компанія Lutsyshyn Promo.

«Я вже не перший раз співаю у Львові. Але це мій перший сольний виступ. Тож готуюсь я до нього по-особливому. Це і репертуар, і наново створений гурт – все це буде приємною несподіванкою для моїх шанувальників і для тих, хто вперше прийде на мій виступ. Ми з хлопцями кожного дня збираємось на репетиції, готуємось та напрацьовуємо матеріал», – розповів Виконавець.

Також Ігор Грохоцький зазначив, що Львів став для нього творчим трампліном у велике музичне життя та розповів про пісні, які готує для прем’єри у Львові.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Половину мого концерту складатимуть авторські пісні, які я не виносив на широкий загал, а деякі взагалі буду виконувати вперше. Тож буде цікаво», – додав Ігор Грохоцький.

Концерт у Львові відбудеться 29 вересня об 19:00. Квитки вже у продажу!

Вартість квитків – від 100 до 400 грн.

Запитуйте у касі філармонії (235 89 46), або ж замовляйте онлайн тут: gastroli.ua, або на kontramarka.ua.