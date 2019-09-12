У Львові відбудеться арт-вечір «Чубай. Україна. Любов. Poety»

Львів’ян запрошують на арт-вечір «Чубай. Україна. Любов. Poety», присвячений 70-літтю від дня народження культового українського митця Грицька Чубая. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Арт-вечір «Чубай. Україна. Любов. Poety», за участі найяскравіших письменників-сучасників, відбудеться у п’ятницю, 20 вересня, об 19:00 у театрі ім. Марії Заньковецької.

«Буде дуже душевно! Проєкт «Чубай. Україна. Любов. Poety» трансформує простір, відроджує пам’ять та осучаснює. Це проєкт не про сум, а про молодих поетів-героїв, вони страждали, раділи, кохали, а понад усе – вони любили Україну», – йдеться у повідомленні.

На арт-вечорі звучатимуть твори титанів літератури: Василя Стуса, Грицька Чубая, Миколи Вінграновського, Павла Тичини, Лесі Українки. А також твори сучасників Наталі Білоцерківець, Сергія Жадана, Юрія Іздрика, Маріанни Кіяновської та Мар’яни Савки.

«Любов і пам’ять – наша поезія пронесла крізь дві світові війни і аж до ХХІ століття – Майдану, анексії Криму, війни на Донбасі та інших випробувань, долати які судилося поколінням народжених у вже незалежній Україні», – зазначають організатори проекту.

Приємним довершенням вечора стане презентація альбому-книжки «Poety» Соломії Чубай. Двомовне видання (українською та англійською), що включає 10 пісень-симфоній, написані до культових текстів української літератури; поему Грицька Чубая «Вертеп» у виконанні Юрія Андруховича та Сергія Жадана, а також поему «Відшукання причетного» в авторському виконанні Грицька Чубая.

До слова, у понеділок, 16 вересня, об 11:00 в Львівській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Р. Іваничука (пл. Ринок, 9), відбудеться прес-конференція арт-вечора. Участь у ній візьмуть:

Соломія Чубай – співачка, авторка проекту «Чубай. Україна. Любов. Poety». Богдана Брилинська – директор Lviv city of Literature Юнеско та інші.

Опісля конференції відбудеться концерт-презентація проекту від гурту «Rockoko».

Біографічна довідка:

Грицько Чубай народився у 1949-му і передчасно пішов із житя у 1982 році (у 33-річному віці), – український поет, перекладач, художник, мистецтвознавець. Лідер львівського андеграунду 60-80 рр. 20 ст., видавець альманаху «Скриня». Автор поетичних книг «Говорити, мовчати і говорити знову», «Плач Єремії», «Скоромовка не для вовка», «П’ятикнижжя».

Батько лідера гурту «Плач Єремії» Тараса Чубая та співачки і громацької діячки Соломії Чубай.