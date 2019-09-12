ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові відбудеться арт-вечір «Чубай. Україна. Любов. Poety»

Андрій Котенський

|

Львів’ян запрошують на арт-вечір «Чубай. Україна. Любов. Poety», присвячений 70-літтю від дня народження культового українського митця Грицька Чубая. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Арт-вечір «Чубай. Україна. Любов. Poety», за участі найяскравіших письменників-сучасників, відбудеться у п’ятницю, 20 вересня, об 19:00 у театрі ім. Марії Заньковецької.

«Буде дуже душевно! Проєкт «Чубай. Україна. Любов. Poety» трансформує простір, відроджує пам’ять та осучаснює. Це проєкт не про сум, а про молодих поетів-героїв, вони страждали, раділи, кохали, а понад усе – вони любили Україну», – йдеться у повідомленні.

На арт-вечорі звучатимуть твори титанів літератури: Василя Стуса, Грицька Чубая, Миколи Вінграновського, Павла Тичини, Лесі Українки. А також твори сучасників Наталі Білоцерківець, Сергія Жадана, Юрія Іздрика, Маріанни Кіяновської та Мар’яни Савки.

«Любов і пам’ять – наша поезія пронесла крізь дві світові війни і аж до ХХІ століття – Майдану, анексії Криму, війни на Донбасі та інших випробувань, долати які судилося поколінням народжених у вже незалежній Україні», – зазначають організатори проекту.

Приємним довершенням вечора стане презентація альбому-книжки «Poety» Соломії Чубай. Двомовне видання (українською та англійською), що включає 10 пісень-симфоній, написані до культових текстів української літератури; поему Грицька Чубая «Вертеп» у виконанні Юрія Андруховича та Сергія Жадана, а також поему «Відшукання причетного» в авторському виконанні Грицька Чубая.

До слова, у понеділок, 16 вересня, об 11:00 в Львівській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Р. Іваничука (пл. Ринок, 9), відбудеться прес-конференція арт-вечора. Участь у ній візьмуть:

Соломія Чубай – співачка, авторка проекту «Чубай. Україна. Любов. Poety». Богдана Брилинська – директор Lviv city of Literature Юнеско та інші.

Опісля конференції відбудеться концерт-презентація проекту від гурту «Rockoko».

Біографічна довідка:

Грицько Чубай народився у 1949-му  і передчасно пішов із житя у 1982 році (у 33-річному віці), – український поет, перекладач, художник, мистецтвознавець. Лідер львівського андеграунду 60-80 рр. 20 ст., видавець альманаху «Скриня». Автор поетичних книг «Говорити, мовчати і говорити знову», «Плач Єремії», «Скоромовка не для вовка», «П’ятикнижжя».

Батько лідера гурту «Плач Єремії» Тараса Чубая та співачки і громацької діячки Соломії Чубай.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...