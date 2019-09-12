Двоє зловмисників поцупили скутер, який власник залишив на узбіччі без нагляду

Двоє мешканців одного з сіл у Сколівському районі поцупили скутер «Хонда», який 67-річний власник залишив без нагляду на узбіччі дороги. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Повідомлення про крадіжку надійшло у Сколівське відділення поліції 9 вересня.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетні двоє мешканців району віком 17 та 32 роки. Викрадений скутер поліцейські вилучили та повернули власнику. Наразі встановлюються обставини події, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України.