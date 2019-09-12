ОСТАННІ НОВИНИ

До історико-культурного заповідника «Тустань» на Сколівщині ремонтують дорогу

Соломія Головіна

|

На Львівщині триває ремонт дороги до історико-культурного заповідника «Тустань», що розташовується біля с. Урич Сколівського району. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Тривають ремонтні роботи автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141519 Урич – Тустань. Ця автодорога веде до Державного історико-культурного заповідника «Тустань».

Відтак, підрядною організацією ДП ЕКРАНБУД ТзОВ «Екран» проведено роботи з стабілізації основи, влаштування хідника та транспортного кільця. На сьогодні тривають роботи з влаштування додаткового шару основи з ЩПС. Найблищим часом буде влаштовано асфальтобетонне покриття.

Роботи виконуються за рахунок коштів обласного бюджету та Державного дорожнього фонду.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...