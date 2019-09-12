До історико-культурного заповідника «Тустань» на Сколівщині ремонтують дорогу

На Львівщині триває ремонт дороги до історико-культурного заповідника «Тустань», що розташовується біля с. Урич Сколівського району. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Тривають ремонтні роботи автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141519 Урич – Тустань. Ця автодорога веде до Державного історико-культурного заповідника «Тустань».

Відтак, підрядною організацією ДП ЕКРАНБУД ТзОВ «Екран» проведено роботи з стабілізації основи, влаштування хідника та транспортного кільця. На сьогодні тривають роботи з влаштування додаткового шару основи з ЩПС. Найблищим часом буде влаштовано асфальтобетонне покриття.

Роботи виконуються за рахунок коштів обласного бюджету та Державного дорожнього фонду.