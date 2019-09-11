ОСТАННІ НОВИНИ

Верховний Суд заборонив у Львові робити надбудови у будинках без згоди мешканців

Соломія Головіна

|

Верховний Суд підтримав Львівську прокуратуру, яка вимагала заборонити здійснювати надбудови у будинках без згоди їх мешканців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

«Завдяки вжитим прокуратурою Львівської області заходам вдалося скасувати незаконний пункт (1.15) додатку до рішення виконкому Львівської міської ради «Про порядок проведення переобладнання горищ на мансардні поверхи або надбудови у житлових будинках на території м.Львова з метою ремонту дахів та розширення житлового фонду», на підставі якого дозволялось без згоди мешканців будинку здійснювати надбудови (у випадку аварійного стану даху або його плоскої покрівлі)», – мовиться у повідомленні прокуратури.

Так, 21 серпня Верховний Судом у складі Касаційного адміністративного суду підтримано позицію прокурора та залишено без змін постанову Львівського апеляційного адміністративного суду від 26 вересня 2016 року, відповідно до якої задоволено позов прокурора до виконкому Львівської міської ради, про визнання незаконним та скасування вказаного пункту рішення.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...