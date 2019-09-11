Верховний Суд заборонив у Львові робити надбудови у будинках без згоди мешканців

Верховний Суд підтримав Львівську прокуратуру, яка вимагала заборонити здійснювати надбудови у будинках без згоди їх мешканців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

«Завдяки вжитим прокуратурою Львівської області заходам вдалося скасувати незаконний пункт (1.15) додатку до рішення виконкому Львівської міської ради «Про порядок проведення переобладнання горищ на мансардні поверхи або надбудови у житлових будинках на території м.Львова з метою ремонту дахів та розширення житлового фонду», на підставі якого дозволялось без згоди мешканців будинку здійснювати надбудови (у випадку аварійного стану даху або його плоскої покрівлі)», – мовиться у повідомленні прокуратури.

Так, 21 серпня Верховний Судом у складі Касаційного адміністративного суду підтримано позицію прокурора та залишено без змін постанову Львівського апеляційного адміністративного суду від 26 вересня 2016 року, відповідно до якої задоволено позов прокурора до виконкому Львівської міської ради, про визнання незаконним та скасування вказаного пункту рішення.