У Львові розпочався конкурс для людей з вадами зору «Галицька панянка»

Сьогодні, 11 вересня, у палаці ім. Гната Хоткевича стартував конкурс «Галицька панянка». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Конкурс проводиться з метою більше соціалізувати осіб із вадами зору, змінити ставлення суспільства до людей з інвалідністю та показати таланти, якими обдаровані учасниці.

За статус Галицької панянки змагаються 10 учасниць. Серед конкурсів –дефіле у вишиванках та конкурс талантів.

«Цей конкурс – гарний приклад для нас усіх не упускати руки та велика підтримка діяльності громадських організацій, які опікуються людьми з інвалідністю», – розповіла директор департаменту з питань соціального захисту населення Львівської ОДА Наталія Кузяк.

Зазначимо, що конкурс Галицька панянка відбувається вже втретє.

Фото: ЛОДА