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Цієї неділі у Львові відбудеться «ЗНЕСІННЯ ФЕСТ». Повна програма фестивалю

Вероніка Рой

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Цієї неділі, 15 вересня, у Львові відбудеться третій добросусідський мікрорайонний фестиваль «ЗНЕСІННЯ ФЕСТ». У межах події, заходи відбуватимуться водночас у декількох локаціях, основною з яких є! FESTREPUBLIC. Загалом для львів’ян запланували понад 50 різноманітних активностей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як розповідає засновниця фестивалю «ЗНЕСІННЯ ФЕСТ» Юля Гвоздович, цьогорічний фестиваль відбуватиметься за мотивами «За Ругатков на забаву я сі вибрав раз» Віктора Морозова.

«Наш фестиваль святкуватимемо в батярському образі, і кожен елемент програми буде присвячений батярській темі. Це також платформа для спілкування, відпочинку та розвитку дітей і дорослих, це збереження та популяризація історії й традицій місцевих жителів Знесіння, Кривчиць, Підзамче», – зазначила вона.

На основній сцені впродовж дня відбуватимуться лекції з історії мікрорайону Знесіння, кулінарний конкурс та майстер-клас із приготування традиційної їжі міжвоєнного періоду від бренд-шефа Сергія Пожара та кулінарної блогерки пані Стефи.

Хед-лайнерами заходу стануть Гордій Старух, а також гурти «Перебендя» та Rock-H / Рокаш.

Окрім основної сцени, працюватимуть лекторій, ярмарок, фуд-корт, відбуватимуться показові спортивні та танцювальні виступи, тематичні та інтерактивні фотозони, майстер-класи для дорослих та дітей, а в переддень фестивалю, 14 вересня, охочі матимуть змогу прогулятися парком Знесіння з істориком Олександром Завадовичем.

Більше про «ЗНЕСІННЯ ФЕСТ» читайте на офіційній сторінці фестивалю.

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