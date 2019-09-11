Стало відомо, у скільки обійшлися столичні урочистості до Дня Незалежності

Міністерство культури заплатило за столичні урочистості до Дня Незалежності 259,6 тисяч гривень. Про це УП повідомили у відповіді на запити Мінкульту, Київської міської держадміністрації, Офісу президента та Міністерства фінансів.

Підготовку та проведення урочистостей 24 серпня 2019 року на Майдані Незалежності доручили Державній театрально-видовищній агенції.

У Мінкульті кажуть, що кошти виділялись на виступи піаністів, Національного симфонічного оркестру, Українського національного хору їм. Г. Верьовки.

Згідно з кошторисом, на зарплату режисерсько-постановчої, адміністративної групи та артистів пішло 62 тисячі гривень, 113,5 тисяч – на оплату запрошених колективів.

Києву святкування обійшлись у 290 тисяч гривень. Ці кошти були спрямовані на покладання квітів до пам’ятника Михайла Грушевського та заходи біля КМДА.

Минулого року до річниці Незалежності Мінкульт профінансував два заходи у столиці: на 100 тисяч гривень у Софіївському соборі та музичний супровід молитовного заходу на Алеї Героїв Небесної Сотні на 74,4 тисячі.

Столиця у 2018 році заплатила за День Незалежності 187 тисяч гривень.

При цьому у відповіді Мінкульту не зазначено, чи розповсюджується кошторис 2019-го року на ходу за участі президента та участь відомих артистів, зокрема, кліпмейкера Алана Бадоєва, хореографа Олени Коляденко, співачок Тіни Кароль та Аліни Паш.

Офіс президента Володимира Зеленського відповів, що Бадоєву та Коляденко з державного бюджету не платили.

Водночас, жодне з відомств, до якого звернулась УП (ОПУ, Кабмін, Міністерство фінансів, Мінкульт), не повідомило, на підставі чого кліпмейкера та хореографа долучили до організації заходів та чи укладали з ними договір.

Київська міська державна адміністрація відповіла, що не платила за послуги Бадоєва та Коляденко.

Кабінет міністрів на запитання про вартість святкувань, зокрема, трансферу з регіонів, відповів, що не є розпорядником цієї інформації. Уряд переслав запити УП до різних міністерств, обласних та Київської міської держадміністрації.

Міноборони не змогло повідомити, скільки коштував військовий парад у 2018 році, який Володимир Зеленський вирішив не проводити. Парад фінансували в межах загального річного бюджету, і додаткових коштів на нього не виділяли.

Водночас, у 2019 році держава виділила на премії для військовослужбовців 371,5 мільйона гривень. Ця сума у 38 разів перевищує минулорічну, коли на «заохочення» військових дали 9,7 мільйона.