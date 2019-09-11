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Ресторани Львова не дотримуються гігієнічних норм: результати перевірки

Ольга Денисяка

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У Львові перевірили заклади харчування, що проводять бенкети та урочисті події: практично в усіх виявили грубі порушення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Так, з 3 липня до 30 серпня комісії районних адміністрацій перевірили 101 ресторан, що проводить бенкети та урочисті події і практично в кожному виявили порушення.

При цьому 16 закладів не допустили комісію до перевірки. Тому, щоб провести лабораторне дослідження, в них відібрали змиви та зразки готових харчових продуктів. Відтак  встановлено, що 46% готових кулінарних виробів та 33% змивів не відповідають нормативно-технічній документації, а в 4% виявлено патогенний стафілокок.

«Виявлені грубі порушення: недотримання потоковості технологічного процесу, відсутність медичних оглядів, гігієнічного навчання, незнання гігієнічних норм і правил персоналом таких закладів, відсутність документів на якість і безпечність харчових продуктів.

За результатами комісійних обстежень, складені службові доповідні і здійснено 5 позапланових перевірок таких закладів, один суб’єкт оштрафований»,– розповіла Галина Пилипович, спеціалістка відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Львівського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

Завідувачка Львівського міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Галина Михальчук додала, що лише 52 об’єкти по Львову зараз звернулися за внутрішнім лабораторним контролем. Тому, щоб усі працювали в законодавчому полі,  на цьому треба наголошувати.

Відтак перевірку продовжили до 30 вересня.

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