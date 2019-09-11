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Підпірну стінку біля Меморіалу Небесної Сотні візьмуться ремонтувати через аварійність

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 11 вересня, міська комісія з питань техногенної-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій погодила рішення про виділення коштів з міського бюджету на невідкладні аварійно-відновлювальні роботи об’єктів за такими адресами: вул. Ген. Тарнавського, 35, вул. Ужгородська, 2а, вул. Франка, 113 -115, вул. Венеціанова, 13,на пл. Данила Галицького, 4, та житловий будинок на вул. Шевченка, 348. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Відновлення потребує підпірна стінка біля Меморіалу Героям Небесної на пл. Данила Галицького, 4, а також за такими адресами: вул. Ген. Тарнавського, 35, вул. Ужгородська, 2а, вул. Франка, 113 -115, вул. Венеціанова, 13, та житловий будинок на вул. Шевченка, 348.

«Підпірна стінка на Данила Галицького, 4 є між вулицею Насипною і вулицею Кривоноса. Вгорі збудували Меморіал Небесної Сотні, і зараз багато людей проходить повз цю підпірну стінку. Вона  має відхилення по вертикалі близько 15 градусів. На відновлення необхідно 276 тис. грн», – зауважив голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.

Також комісія погодила рішення про виділення коштів на відновлення аварійної стінки біля житлового будинку № 35 на вул. Генерала Тарнавського у Личаківському районі. Вартість виконання робіт становить 1 млн.774 тис. грн

Голова Личаківської районної адміністрації Іван Лозинський зазначив, що підпірна стінка біля житлового будинку № 35 на вул. Генерала Тарнавського є у китичному аварійному стані. Вона знаходиться в закритому дворі, і якщо буде подальше руйнування, то вона може завалити 8-поверховий будинок поблизу. Вартість виконання аварійно відновлювальних робіт становить 1 млн.774 тис. грн.

Ремонт огороджувальної стінки на вул. Франка, 113 -115 біля школи для незрячих, коштуватиме місту 1 млн.457 тис. грн

Вартість аварійно-відновлювальних робіт на вул. Венеціанова, 13, становитиме 639,9 тис. грн.

Також відремонтують житловий будинок на вул. Шевченка, 348.

«Це 9-триповерховий житловий будинок, і тут руйнуються конструкційні елементи будинку. На 9-му поверсі, на технічному рівні, є розшарування – відходить торцева стіна. Тому треба підсилити фундамент і стяжки верхніх поверхів. Просимо виділити на роботи 1 млн. 479 тис. грн», –зазначили у Шевченківській районній адміністрації.

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