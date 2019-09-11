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Наркоторговця з Червонограда взяли під варту з можливістю внесення застави

Соломія Головіна

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На Сокальщині затримали 56-річного наркоторговця з Червонограда. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Забороненим товаром торгував 56-річний раніше судимий житель Червонограда. Під час обшуку дачного будинку фігуранта виявлено та вилучено макову солому, насіння маку, шприци з вмістом речовини, схожої на опій, канабіс, 44 рослини конопель, хімічну речовину, необхідну для виробництва опію та грошові кошти, отримані від незаконної діяльності.

Підозрюваного затримано в порядку ст.208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Слідчий суддя Сокальського районного суду обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із правом внесення 155 тис. грн застави.
Також призначено відповідні експертизи.
За скоєне правопорушнику загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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