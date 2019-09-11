На Стрийській патрульні зупинили Lexus із двома озброєними львів’янами

Вчора у Львові патрульні за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Lexus, водій та пасажир якого мали при собі незареєстровану зброю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

Так, близько 18 години на вулиці Стрийській екіпаж роти тактико-оперативного реагування помітив автомобіль Lexus, водій якого порушив правила дорожнього руху. Транспортний засіб зупинили і при перевірці документів, встановили, що за кермом перебував 38-річний львів’янин. Як водій так і пасажир помітно нервували, тому їм провели поверхневу перевірку.

«У керманича виявили предмет, схожий на пістолет. Зі слів громадянина, це бойовий пістолет чеського виробництва і він перебував у бойовій готовності. Окрім того, чоловік мав при собі 9 патронів. Дозвільних документів на зброю він не мав. У 39-річного пасажира теж виявили предмет схожий на пістолет і теж, зі слів чоловіка, в бойовій готовності і має в наявності 7 патронів. Документів в львів’янина на зброю теж не було. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Ці предмети вилучили в присутності понятих та криміналіста», – розповідають патрульні.

Також під час огляду транспортного засобу виявили ювелірні вироби, значну суму готівкових коштів іноземної валюти, газовий балончик, банківські картки та мобільні телефони. Патрульні винесли постанову на водія за порушення правил дорожнього руху і в подальшому із вказаними особами працювали слідчі.

Фото: патрульна поліція