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На Підвальній сталася ДТП за участі маршрутки та авто патрульних

Соломія Головіна

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На вулиці Підвальній біля музею «Арсенал» сталася ДТП за участі автобуса та авто патрульної поліції. Як поінформували у пресслужбі патрульної поліції Львівщини, маршрутка виїхала на смугу зустрічного руху і врізалась у службовий автомобіль.

 

«Навіть побачивши, що їдуть патрульні, водій автобуса продовжив рух і пошкодив автомобіль. У момент пошкодження патрульне авто зупинилося, щоб уникнути зіткнення…», – зазначила речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій.

Також вона поінформувала, що водій автобуса визнав свою провину.

Фото: Facebook/Варта-1

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