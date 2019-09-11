На Підвальній сталася ДТП за участі маршрутки та авто патрульних

На вулиці Підвальній біля музею «Арсенал» сталася ДТП за участі автобуса та авто патрульної поліції. Як поінформували у пресслужбі патрульної поліції Львівщини, маршрутка виїхала на смугу зустрічного руху і врізалась у службовий автомобіль.

«Навіть побачивши, що їдуть патрульні, водій автобуса продовжив рух і пошкодив автомобіль. У момент пошкодження патрульне авто зупинилося, щоб уникнути зіткнення…», – зазначила речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій.

Також вона поінформувала, що водій автобуса визнав свою провину.

Фото: Facebook/Варта-1