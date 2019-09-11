Рудно без питної води. Селищному голові дали 10 днів для напрацювання дорожньої карти

Селищному голові Рудно дали 10 днів для напрацювання дорожньої карти щодо вирішення проблеми з питною водою, оскільки вода з місцевих джерел непридатна до споживання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як доповіла завідувач Львівського міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Галина Михальчук, при проведені аналізу проб води з джерел водопостачання смт. Рудно були виявлені відхилення як за бактеріальними показниками, так і за санітарно-хімічними. При цьому наголошується, що зараз ситуація не змінилася.

«З метою належного водопостачання смт Рудно, за кошти міського бюджету Львова було проведено досить серйозні і вартісні роботи. Тому сьогодні ми готові подавати у Рудно питну воду належної якості з центрального водогону «Карачинів-Львів», питання – лише в прокладанні мережі по селищу. За кошти міста Львова також здійснюється підвіз води до школи і садочку.Розумію, що селищний бюджет є обмеженим. Однак, є державна програма «Питна вода», на яку можна подаватися, є бюджет області. Тому потрібно комплексно підходити і стукати в усі двері», – доповів в.о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександр Одинець.

Присутній на засіданні комісії рудненський селищний голова Ігор Форманчук подякував мерії за допомогу, однак наголосив, що своїми силами селище фізично не може вирішити це питання, оскільки бюджет Рудно невеликий.

«Відповідальність за постачання водою — на селищному голові. Місто може долучитися до фінансування цих робіт, але має бути пайова участь селища. У місті також є витоки, зокрема сьогодні «Львіводоканал» ліквідовує витік на Сихові, є водогони, які потрібно замінювати.Тому прошу продумати щодо пайової участі в проведенні водопровідних мереж на території Рудно і дати свої пропозиції. Зокрема, даємо вам 10 днів часу, щоб надати пропозиції комісії ТЕБ і НС щодо вирішення питання, зокрема — фінансування, по забезпеченню водою смт Рудно. Це й участь у відповідних програмах, і ваша пайова участь. Питання щодо забезпечення мешканців якісною питною водою потрібно вирішувати», – наголосила заступниця голови міської комісії питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Зі свого боку представник Львівського міського управління ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області Галина Пилипович розповіла, що на директора КП «Теребля» (підприємство, яке розповсюджує воду в смт Рудно) складено протокол про порушення Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» та винесена Постанова про накладення штрафу на суму 33 384 грн.

При цьому також зазначається, що за останні роки Львівська міська рада, виділивши з міського бюджету більше 10 млн грн, виконала запланований об’єм робіт, а саме:

Відповідно до І етапу «Реконструкція водопостачання смт. Рудне», проведено реконструкцію водозабору «Мальчиці» (І черга) у 2012 році, що дозволило збільшити його продуктивність для забезпечення населений пункт водою. Відповідно до ІІ етапу «Реконструкція водопостачання смт. Рудне» (ІІ черга), ЛМКП «Львівводоканал» у 2017 році завершено будівництво водопроводу діаметром 300 довжиною 4.0 км від міського водогону «Карачинів-Львів» до межі населеного пункту для забезпечення населення смт. Рудне питною водою гарантованої якості.

Також за цей час Рудненською селищною радою виготовлено проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Будівництво мереж водопостачання в смт. Рудне Залізничного району м. Львова». Однак роботи на цей час призупинені.

Раніше Львівський портал публікував перелік джерел, де вода непридатна для пиття, серед них джерела у Винниках, які розташовуються за такими адресами: вул. Незалежності; вул. Лермонтова, 9; вул. Б.Хмельницького, біля озера.