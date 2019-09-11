Львівська філармонія запрошує на вересневі концерти. В програмі – Соломія Чубай, Андрухович та Жадан

Львівська філармонія розпочинає новий концертний сезон. Відтак запрошує на різноманітні концерти, серед яких кожен зможе обрати, що йому до смаку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Концертний зал Людкевича

11 вересня 19:00. Гала Людкевич

Подія приурочена 140-річчю із дня народження Станіслава Людкевича. Колектив Галицького академічного хору підготував програму із хорових композицій майстра: обробки народних пісень, хорові мініатюри на слова українських поетів Павла Грабовського і Петра Карманського. Завершить вшанування галицького патріарха його знаменита кантата «Заповіт» на слова Т.Шевченка.

Виконавці: Галицький академічний камерний хор, Василь Яциняк, головний диригент, художній керівник; Мар’яна Ферендович, хормейстер; Христина Макар, сопрано; Ірина Суряднова, концмейстер.

14 вересня 18:00. Легенда фортепіано у Львові

До Львова знову завітає шведсько-японська піаністка Фуджіко Хемінг. На її рахунку сотні виступів у різних куточках світу, десятки престижних премій, понад 20 компакт-дисків, 4 з яких стали «золотими».

Виконавці: Фуджіко Хемінг, фортепіано (Японія); Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії; Міцунобу Такая, диригент (Mitsunobu Takaya, Японія).

15 вересня 18:00. Romanian Rhapsody & Tango

Диригент Раміро Аріста разом із Академічним симфонічним оркестром Львівської філармонії виконає перлини румунської та латиноамериканської музики.

17 вересня 19:00. Музика для всіх

Рівно 25 років тому учасники Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» збиралися на свої перші репетиції. З того часу колектив став одним із провідних в Україні. Програма святкового вечора включатиме композиції, які впродовж цих десятиліть стали для «Віртуозів Львова» надзвичайно важливими та які неодноразово ними виконувались: це відомі композиції класичної музики та «золоті» хіти із репертуару оркестру, що сформують два відділи концертів відповідно.

Виконавці :Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова»; Сергій Бурко, художній керівник та диригент; Володимир Дуда, керівник-концмейстер; Андрій Карп’як, флейта; Ярема Павлів, скрипка; Оксана Гаргай, скрипка; Ігор Мацелюх, флейта Пана.

Чубай. Україна. Любов. У театрі М. Заньковецької під час Форуму видавців – 20.09 о 20:00

Соломі Чубай презентує новий альбом «POETY». Концерт присвячений 70-літтю від дня народження культового поета Грицька Чубая.

Співатиме Соломія Чубай разом з Юрієм Андруховичем та Сергієм Жаданом у супроводі гуртів «Джалапіта» та «Rockoko» та Академічного симфонічного оркестру «Inso-Lviv».

Звучатиме поезія: Лесі Українки, Павла Тичини, Миколи Вінграновського, Василя Стуса, Грицька Чубая, Наталі Білоцерківець, Юрка Іздрика, Маріанни Кіяновської, Мар’яни Савки, Сергія Жадана.

21 вересня 18:00. «Не журись. Все буде добре»

Львівський театр-кабаре «Не журись» з’явився у місті в кінці 80-х років. Однією із найпопулярніших, безумовно, була гумористична пара пана Дзюня (Богдан Рибка) та пані Стасі (Мирослава Сидор). 21 вересня усі охочі матимуть можливість ще раз зануритися у колоритну атмосферу цього театру.

Виконавці: Академічний інструментальний ансамбль «Високий Замок», Богдан Рибка та Мирослава Сидор, Юрій Винничук, Віктор Морозов, Леся Бонковська, Олег Лихач, Лілія Коструба, Ірина Жовтолист, Батяр-бенд «Галичина», шоу-балет «Акверіас».

28 вересня 18:00. Laurin Talese and a Novel Idea

Американська джазова співачка Лорін Таліз народилась у Клівленді, штат Огайо, і співати почала з самого дитинства. Маючи природний талант, вона отримала блискучу музичну освіту, спочатку в Клівлендській школі мистецтв, а згодом – в Університеті мистецтв у Філадельфії. На концерті звучатимуть американські джазові стандарти й авторська музика.

Виконавці: Лорін Таліз / Laurin Talese, вокал; Джуліус Родрігез / Julius Rodriguez, барабани; Ерік Вортем II / Eric Worhtam II, рояль; Джон Мішель / Jon Michel, контрабас.

29 версня 15:00. Пабло Россі у Львівській Національній Філармонії (Камерна сцена)

Із сольним концертом виступить молодий талановитий бразильський піаніст Пабло Россі. Його перший компакт-диск, записаний у віці 11 років, включає твори Бели Бартока, Роберта Шумана, Петра Чайковського, Сергія Рахманінова, Дмитра Шостаковича і інших видатних композиторів.

Камерна сцена

19 вересня 14:30. Маленький Моцарт

«Маленький Моцарт» – це театралізована музична програма про початок шляху всесвітньо відомого композитора, який зачаровував слухачів і підкорював навіть заздрісників. Захоплива мандрівка в історію юного Вольфганга Амадея – від солістів філармонії Ніни Карпінець, Ірени Грех, Станіслава Гояна. Концертмейстер – Олена Мацелюх.

24 вересня 14:30. Подорож у Чарівний світ казок

У виконанні солістів Львівської національної філармонії прозвучать пісні із улюблених дитячих казок. На Камерній сцені з’являться найулюбленіші персонажі: Дюймовочка, Русалонька, Білосніжка, Геркулес, Красуня і Чудовисько, Троє поросят, Білосніжка і семеро гномів, Вінні Пух і друзі та інші.

Виконавці: Оксана Ковальова, Ірина Жовтолист, Лілія Винницька, Станіслав Гоян, Лілія Вікарук.

29 вересня 18:00. Львів’янка світової слави. Новий сезон на Камерній Сцені

Одна з перших подій нового концертного сезону на Камерній сцені Львівської філармонії буде присвячена видатній українській оперній співачці, що здобула світову славу – Соломії Крушельницькій. 23 вересня відзначатимуть 147-а річницю із її дня народження. Тож філармонія запрошує вшанувати цю знакову постать разом із солістами.