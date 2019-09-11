Львів’ян запрошують на перегляд кіноробіт Довженка під супровід оркестру філармонії

Львів’ян 21 вересня запрошують на унікальне мистецьке дійство — #Довженко_Перетворює. Кіно. Музика — це поєднання перегляду найкращих кіноробіт Олександра Довженка під музичний супровід від оркестру Львівської національної філармонії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Захід відбудеться у Центрі Довженка, що на пр. Червоної Калини, 81, о 19.00 год.

«Цьогоріч Олександру Довженку, ім’я якого носить наша установа, 125 років із дня народження. Немає сумніву, що його фільми — перлини світової кіноіндустрії, які й на сьогодні не втратили своєї актуальності та формують сучасне мислення. Тож запрошуємо всіх охочих на перегляд мистецького дійства. Диригуватиме музичним супроводом Сергій Хоровець. Медіахудожником заходу є Олексій Хорошко», — розповіла директорка Центру Довженка Марта Іванишин.

Вхід — безкоштовний.