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Комітет ВР підтримав розпуск ЦВК

Соломія Головіна

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Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав подання президента Володимира Зеленського щодо дострокового звільнення членів ЦВК та розробить відповідну постанову. Про це повідомляє «Укрінформ».

 

«За» таке рішення проголосувало 16 членів комітету, 2 – «проти», 7 – утрималось.

“Рекомендувати Верховній Раді достроково припинити повноваження шляхом звільнення з посад усього складу ЦВК… Доручити членам комітету розробити і внести на розгляд Верховної Ради проєкт постанови ВР про дострокове припинення повноважень усього складу ЦВК та рекомендувати парламенту за наслідками розгляду ухвалити в цілому”, – озвучила проєкт рішення заступник голови комітету Аліна Загоруйко.

Напередодні у пресслужбі парламенту підтвердили, що президент вніс до ВР подання щодо дострокового звільнення членів ЦВК.

Нинішній склад ЦВК Верховна Рада затвердила 20 вересня 2018 року. До того ВР чотири роки не могла домовитися щодо призначення нових членів ЦВК попри те, що термін повноважень 12 із 15 членів ЦВК сплив у червні 2014 року, ще в одного – у лютому 2017 року.

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