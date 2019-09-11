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Кам’янка-Бузька запрошує відсвяткувати 400-річчя українського театру на фестивалі «Корона Якуба»

Ольга Денисяка

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Цими вихідними, 14-15 вересня, у місті Кам’янка-Бузька на Львівщині проведуть фестиваль-ярмарку «Корона Якуба».  На фестивалі відзначать до 400-річчя українського театру. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Гостей фестивалю дивуватимуть спеціальні гості зі Львова – Львівський академічий духовний театр «Воскресіння» та їх вистава «GLORIA», театральна хода вулицями, трупа театру ім. Марії Заньковецької з виставою «Наталка Полтавка», вогняне шоу та ретро-автомобілі.

Також свою діяльність презентують інтелектуальний клуб «Арт-кафе», відбудеться творча зустріч з «живою легендою», народною артисткою України, послом миру – Галиною Яблонською, колекціонером стародруків, медальєром – Дмитром Пірклом.

Окрім цього, в межах заходу презентують унікальну колекцію рушників, картин, стародруків минулого століття художника Олександра Охапкіна та проведуть майстер-клас із створення незвичайних вінків Кам’янеччини за участі майстрині Зої Ружин.

Фото: ЛОДА

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