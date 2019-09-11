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Через недільний пробіг перекриють частину вулиць Львова: як курсуватиме громадський транспорт

Соломія Головіна

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У Львові 15 вересня відбудеться «Run the World. Львівська десятка». Чемпіонат України з легкої атлетики з бігу на 10 кілометрів проходитиме за маршрутом: просп. Свободи – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. В. Липинського – просп. В. Чорновола – пл. Різні – просп. Свободи. За маршрутом пробігу буде обмеження руху транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

На час підготовки та проведення змагань 15 вересня з 7:00 до 10:30 год. буде перекрито або обмежено рух транспорту на різних ділянках маршруту на просп. Свободи, просп. Чорновола та вул. Липинського.

На час перекриття руху не будуть курсувати: тролейбус № 33, трамваї № 6, № 7, № 9, автобуси маршрутів № 1А, 4А, 7, 22, 37, 48, 53.

Зміняться схеми трамвайних маршрутів:

  • трамваї маршруту № 1 курсуватимуть від вул. Городоцької («Скриня») по вул. Вітовського – Личаківській до вул. Пасічної
  • трамваї маршруту № 2 курсуватимуть від вул. Коновальця по вул. Вітовського-Личаківській до вул. Пасічної

Також відбудуться зміни схем руху автобусних маршрутів:

  • № 3А курсуватиме за скороченим маршрутом від ТРЦ King Cross Leopolis до пл. Галицької
  • № 5А об’їзд по вул. Замарстинівській – Б. Хмельницького
  • № 6А курсуватиме за скороченим маршрутом з Рясного до т/ц Магнус
  • № 8, № 8А з смт Брюховичі об’їзд по вул. Варшавській – Єрошенка до вул. Під Дубом
  • № 9 об’їзд по вул. Вітовського – Підвальній – Замарстинівській – Б. Хмельницького
  • № 17 об’їзд по вул. Клепарівській (Джерельній) – Варшавській
  • № 20 об’їзд по вул. Клепарівській (Джерельній) – Варшавській
  • № 25 курсуватиме за скороченим маршрутом від ТРЦ King Cross Leopolis до церкви св. Анни
  • № 26 об’їзд по вул. Замарстинівській – Б. Хмельницького
  • № 28 об’їзд по вул. Клепарівській (Джерельній) – Варшавській
  • № 31 курсуватиме за скороченим маршрутом від зал. вокзалу до т/ц Магнус
  • № 34 курсуватиме за скороченим маршрутом від Білогорщі до церкви св. Анни
  • № 39 об’їзд по вул. Замарстинівській – Б. Хмельницького
  • № 41 об’їзд по вул. Клепарівській (Джерельній) – Варшавській
  • № 45 об’їзд по вул. Вітовського – І. Франка
  • № 46 об’їзд по вул. Підвальній – Б. Хмельницького – Грінченка – Мазепи
  • № 47А курсуватиме за скороченим маршрутом з просп. Червоної Калини до пл. Галицької
  • № 48 об’їзд по вул. Вітовського – І. Франка – Підвальній – Замарстинівській – Б. Хмельницького
  • № 51 об’їзд по вул. Клепарівській (Джерельній) – Варшавській
  • № 52 курсуватиме за скороченим маршрутом з вул. Городоцької до т/ц Магнус
  • № 57 об’їзд по вул. Замарстинівській – Б. Хмельницького

Програма змагань

14 вересня (субота)

11:00 – 20:00 – видача стартових пакетів учасників (адресу місця видачі буде повідомлено пізніше).

15 вересня (неділя)

07:00−08:30 – реєстрація учасників змагань в секретаріаті та видача номерів;

07:00−12:00 – робота камер схову;

08:10−08:30 – церемонія відкриття змагань;

08:30−08:45 – розминка;

08:55−08:59 – привітання учасників забігу;

09:00 – старт «Run the World. Львівська десятка» та чемпіонату України з бігу по шосе на 10 км;

09:00−10:20 – проходження дистанції змагань;

10:30−10:50 – нагородження призерів Чемпіонату України з бігу по шосе на 10 км серед чоловіків та жінок;

11:00−11:20 – нагородження учасників «Run the World. Львівська десятка 2019» з бігу по шосе на 10 км;

11:30 – загальна фотографія учасників змагань, які подолали лінію фінішу;

11:50−12:00 – закриття змагань.

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