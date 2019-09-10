В готелі у Східниці покоївка обікрала одеситку

Правоохоронці спіймали 26-річну жінку, яка, працюючи покоївкою в одному з готелів Східниці, обікрала одеситку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполції Львівщини.

Встановлено, що 55-річна одеситка відпочивала у Східниці. 31 серпня з її банківського рахунку невідомі зняли кошти, хоча картку жінка нікому не передавала.

Правоохоронці встановили, що до викрадення банківської картки одеситки причетна 26-річна жителька Дрогобицького району, яка працювала покоївкою в готелі, де зупинилась потерпіла. Згодом вона дізналась PIN-код цієї картки та скористалась нею в банкоматі у Бориславі.

Зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до трьох років.

Обвинувальний акт поліцейські уже скерували на розгляд суду.