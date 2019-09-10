В ДТП на Стрийщині загинув водій

Сьогодні, 10 вересня, близько 15.15 в селі Гірне, Стрийського району в ДТП загинув водій. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, сталося зіткнення двох автомобілів –«ЗАЗ Таврія» та «Фольксваген Тігуан». Від отриманих травм водій «Таврії» загинув на місці. Двох пасажирів «Фольксвагена», жінку та дитину, із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, а також особи усіх учасників автопригоди.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.