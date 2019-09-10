У Личаківському парку ремонтують головну алею та облаштовують велодоріжку

У Львові в Личаківському парку стартували ремонтні робот головної алеї, а також почали облаштовувати велосипедну доріжку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Спершу на ділянці парку, обмеженій вулицями Центнарівка та Пасічна, виконали роботи з влаштування водовідведення. Це дало змогу підрядній організації розпочати роботи з ремонту головної алеї парку та влаштування велодоріжки, яка веде від вул. Центнарівка до вул. Пасічної. Загалом у Личаківському парку облаштують близько 800 кв. м велодоріжки та близько 1 км основної алеї.

«В 2018 році було проведено тендер та укладено договір з ТзОВ «Інвестиційна компанія «Укрбудсервіс» на виконання будівельних робіт у Личаківському парку. Відтак у 2018 році розпочали влаштування велосипедної доріжки на схилах парку, передбачених проєктом, та обрізку дерев та кущів вздовж головної алеї. Проте під час виконання робіт з влаштування велосипедної доріжки шириною 2,5 м виявили неможливість її влаштування без втручання у схили парку (влаштування насипів та зрізання схилів парку з влаштуванням підпірних стін). Враховуючи це та затверджену концепцію велоінфраструктури міста, прийняли рішення тимчасово припинити роботи з влаштування велосипедної доріжки до вирішення питання з урахуванням вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України», — повідомили у департаменті містобудування Львівської міської ради.

Однак у 2019 році на ділянці парку, обмеженій вул. Центнарівка — вул. Пасічна, виконали роботи з влаштування водовідведення не передбачені проєктом.

«Це дало змогу підрядній організації розпочати роботи з ремонту головної алеї парку та влаштування велодоріжки, яка веде від вул. Центнарівки до вул. Пасічної», — додали у департаменті містобудування Львівської міської ради.