Незаконно збудована автомийка на Сихові. Мерія Львова подасть до суду на власника

Львівська міська рада подасть до суду на власника автомийки на вул. Хуторівка, 23, оскільки підприємець збудував споруду, порушивши видані йому містобудівні умови та обмеження. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомили в юридичному департаменті ЛМР, ще у 2012 році ФОП Басараб Д.М. було дозволено встановити тимчасовий збірно-розбірний павільйон автомийки на два пости на вул. Хуторівка, 23 без фундаменту та без оформлення права власності, площею 125 кв. м., на земельній ділянці площею 0,0187 га, яка перебуває у межах червоних ліній. Будівництво капітальних споруд на таких земельних ділянках заборонено.

Незважаючи на містобудівні умови та обмеження, підприємець збудував капітальну споруду автомийки площею 390,60 кв. м., незаконно оформив право власності на споруду та ввів її у експлуатацію.

Львівська міська рада рішень про передачу земельної ділянки не приймала, дозволу на спорудження об’єкту площею 390 м. кв. не надавала, тому має намір звернутися до суду про звільнення земельної ділянки на вул. Хуторівка, 23.

Як повідомили у міській Інспекції ДАБК, містобудівні умови та обмеження були видані на автомийку, але без фундаментів і права власності. Департамент ДАБІ у Львівській області видав декларацію на початок будівництва, а згодом і на готовність. Підприємець оформив право власності.

Фото: ЛМР