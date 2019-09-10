На Пустомитівщині 22-річний хлопець на викраденому мікроавтобусі потрапив у ДТП

У Пустомитівському районі поліцейські затримали 22-річного хлопця, який викрав мікроавтобус «Мерседес Віто», а потім, керуючи ним, потрапив у ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

До поліції 9 вересня за допомогою звернувся 37-річний мешканець одного з сіл району. Чоловік повідомив, що напередодні ввечері було викрадено його мікроавтобус «Мерседес Віто», який він залишив на подвір’ї.

Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника, причетного до скоєння злочину – ним виявився 22-річний мешканець Турківщини, який, керуючи транспортним засобом встиг потрапити у ДТП. Викрадений «Мерседес» поліцейські розшукали та повернули власнику.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.