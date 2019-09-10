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На Львівщині поліцейські оперативно розшукали зниклу 14-річну вихованку дитячого центру

Вероніка Рой

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У Городоцькому районі поліцейські за кілька годин розшукали зниклу 14-річну дівчину, яка вийшла з дитячого центру та не повернулася. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівські області.

 

До поліції сьогодні, 10 вересня, надійшло повідомлення про те, що 14-річна вихованка навчально-реабілітаційного центру для дітей близько 14.45 вийшла з закладу і назад не повернулася. Місцеперебування її невідоме.

Поліцейські негайно розпочали пошуки дівчинки і за кілька годин працівник ювенальної превенції спільно з дільничним офіцером поліції виявили її на відстані близько двох кілометрів від дитячого центру.

Дівчинка здорова та неушкоджена. Поліцейські провели з неповнолітньою профілактичну бесіду та передали її працівникам навчально-реабілітаційного закладу.

Фото: поліція

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