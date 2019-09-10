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Львівські поліцейські розшукують 44-річного розбійника

Вероніка Рой

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Поліцейські оголосили в розшук 44-річного львів’янина, який підозрюється у розбої. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Працівники Франківського відділу поліції ГУНП у Львівській області за скоєння злочину — розбій розшукують Засадного Романа Степановича, 24.01.1975 р.н., уродженця м. Львів.

Всім, кому що-небудь відомо про його місцеперебування, прохання терміново повідомити у Франківський відділ поліції за номером: 8 (032) 238-95-51, або 102.

Фото: поліція

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