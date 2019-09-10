Ледь не заїхав під потяг: патрульні оштрафували водія шкільного автобуса, який порушив ПДР на залізничному переїзді

Львівські патрульні оштрафували водія шкільного автобуса з дітьми, який порушив правил дорожнього руху на залізничному переїзді. Чоловік зупинився біля самої колії, а коли потяг проїхав, продовжив рух на червоне світло. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

Зазначимо про цей інцидент у Faсebook-спільноті написав користувач Маркіян Подолинний. За його словами, водій автобуса, у якому були діти, почав сигналити авітвці, котра зупинилася на червоне світло. Згодом, не побачивши поїзд, чоловік почав обганяти машини. Це побачили інші водії та почали сигналити, оскільки потяг вже майже був на переїзді. Водій автобуса в останній момент все ж зупинився та дочекався, допоки потяг проїде. А після проїзду поїзду продовжив рух на червоне.

У коментарях до допису депутат Львівської обласної ради Іван Собко написав, що автобус — «це «спецшколярик», який довозить особливих наших діток зі Львова та приміських територій на навчання в Навчально-реабілітаційний центр Святого Миколая, що в Брюховичах».

Згодом, отримавши усі докази порушення правил дорожнього руху на залізничному переїзді водієм шкільного автобуса, інспектори відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у Львівській області приїхали до нього на роботу.

«Офіцери поспілкувалися з водієм, супроводжуючими особами, перевірили, чи проходив даний чоловік медогляд. На нього склали протокол за порушення правил руху через залізничні переїзди вчинене під час надання послуг з перевезення пасажирів та скерували матеріали до суду», – йдеться у повідомленні патрульних.

За дане правопорушення передбачена відповідальність у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 1 до 3 років з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого. Чоловікові видали тимчасовий дозвіл на керування транспортними засобами.

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Фото: скрін з відео Маркіяна Подолинного