Мешканка Сокальщини отримала довічне позбавлення волі за вбивство 8-річної дівчинки та двох жінок

Сьогодні, 10 вересня, Сихівський районний суд виніс вирок у вигляд довічного позбавлення волі 50-річній мешканці Сокальського району. Про це Львівському порталу повідомли у пресслужбі Сихівського районного суду.

Засуджена обвинувачувалась в тому, що 24 грудня 2015 року в селі Тяглів Сокальського району, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вбила двох жінок, з якими розпивали спиртні напої, а також восьмирічну дитину однієї з них, яка попросила припинити вживати алкоголь.

Під час розгляду справи обвинувачена захворіла на психічну хворобу, у зв’язку з чим в грудні 2016 її було примусово госпіталізовано до психіатричного закладу з суворим наглядом. Після одужання обвинуваченої, в липні 2018 року провадження по справі було відновлено.