До ста тисяч гривень. У Львові науковці, що досліджують культуру, можуть отримати ґрант

У Львові діє програма ґрантової підтримки проектів, скерованих на дослідження культури України. Мерія оголосила прийом документів на участь у конкурсі, в межах якого науковці можуть отримати від 25 000 до 100 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Участь у конкурсі можуть брати проекти, які скеровані на дослідження культури України, розвиток культурного потенціалу міста, сприяння обміну досвідом у галузі культури на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Переможці конкурсу можуть отримати ґрантову підтримку у розмірі від 25 000 до 100 000 гривень.

Прийом документів триватиме включно до 9 жовтня. Для цього через ЦНАПи претенденти мають подати:

заяву на участь у конкурсі та згоду про використання і обробку персональних даних; опис проекту, який буде реалізований чи завершений у 2019 році, оформлений машинописом (з ілюстраціями у разі необхідності) та у вигляді електронної презентації; рецензію на проект, надану авторитетними науковцями із обраного напрямку проекту; рекомендаційні листи (за наявності); завірену копію паспорта громадянина України; копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера.

Зразок аплікаційної форми можна знайти на сайті Львівської міської ради за посиланням.

Детальну інформацію щодо участі у конкурсі в межах програми грантової підтримки проектів, скерованих на дослідження культури України, можна дізнатись за тел. 297-55-72 або писати на електронну пошту: upr.culture@lvivcity.gov.ua.