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До ста тисяч гривень. У Львові науковці, що досліджують культуру, можуть отримати ґрант

Наталя Дуляба

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У Львові діє програма ґрантової підтримки проектів, скерованих на дослідження культури України. Мерія оголосила прийом документів на участь у конкурсі, в межах якого науковці можуть отримати від 25 000 до 100 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Участь у конкурсі можуть брати проекти, які скеровані на дослідження культури України, розвиток культурного потенціалу міста, сприяння обміну досвідом у галузі культури на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Переможці конкурсу можуть отримати ґрантову підтримку у розмірі від 25 000 до 100 000 гривень.

Прийом документів триватиме включно до 9 жовтня. Для цього через ЦНАПи претенденти мають подати:

  1. заяву на участь у конкурсі та згоду про використання і обробку персональних даних;
  2. опис проекту, який буде реалізований чи завершений у 2019 році, оформлений машинописом (з ілюстраціями у разі необхідності) та у вигляді електронної презентації;
  3. рецензію на проект, надану авторитетними науковцями із обраного напрямку проекту;
  4. рекомендаційні листи (за наявності);
  5. завірену копію паспорта громадянина України;
  6. копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера.

Зразок аплікаційної форми можна знайти на сайті Львівської міської ради за посиланням.

Детальну інформацію щодо участі у конкурсі в межах програми грантової підтримки проектів, скерованих на дослідження культури України, можна дізнатись за тел. 297-55-72 або писати на електронну пошту: upr.culture@lvivcity.gov.ua.

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