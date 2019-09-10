Банк крові ЛКП «Лев» шукає собак, які могли б стати донорами

Банк крові для тварин, який працює на базі Першої комунальної ветеринарної клініки ЛКП «Лев», шукають собак, які стали б донорами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомляють в ЛКП «Лев», доберман Хельга вже вдруге здала кров. Її господиня Діана, дізнавшись про роботу банку крові, вирішила допомогти рятувати тварин. Після того, як Хельга вперше здала кров, ветеринари Першої комунальної ветеринарної клініки врятували одного зі своїх пацієнтів. Надихнувшись цією історією, Діана вирішила, що її собаці варто вдруге стати донором, і повторно завітала в ЛКП «Лев».

Як повідомив лаборант ЛКП «Лев» Тарас Басараб, потреба у донорах є завжди. Щомісяця завдяки донорській крові нам вдається врятувати чотирьох собак

«Зазвичай ми шукаємо чотирилапих донорів у соцмережах — Facebook, Instagram, а також телефонуємо до власників собак, які вже були донорами і запитуємо, чи не хотіли б вони, щоб їхній собака ще раз здав кров. Як тільки до нас приходить собака філантроп, ми збираємо анамнез, проводимо клінічний огляд, перевіряємо наявні вакцинації, робимо загальний аналіз крові та мікроскопію, перевіряємо окремі показники біохімічного аналізу і визначаємо групу крові тварини. За цими процедурами можемо точно знати, чи собака здоровий. Ми передаємо ці показники власнику чотирилапого в обмін на можливість взяти кров, тому господарі мають змогу безкоштовно дізнатися про стан здоров’я домашнього улюбленця», — каже лаборант ЛКП «Лев» Тарас Басараб.

Подати заявку на донорство можна, зателефонувавши на ЛКП «Лев» за номером 068 535 4545, а також можна долучитися благодійним внеском до реалізації проєкту створення єдиного у Західній Україні банку крові для собак: lkplev.com#donation-block.

Нагадаємо, наприкінці березня цього року у Львові розпочав роботу перший у Західній Україні банк крові для тварин. Також у Першій комунальній ветеринарній клініці ЛКП «Лев» завдяки банку крові врятували життя першому пацієнту.

Фото: ЛМР