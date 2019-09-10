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Аварійний міст через Західний Буг на Сокальщині створює загрозу життю людей, – депутат

Соломія Головіна

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Аварійний міст через річку Західний Буг на автодорозі О141602 Сокаль – Стоянів ускладнює рух автотранспорту та створює загрозу для життя людей. Про це сьогодні, 10 вересня, під час сесійного засідання заявив депутат Львівської облради Сергій Касян, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За його словами, цей міст – основний для Сокальщини, однак зараз він є в аварійному стані.

«Я звертаюсь до керівництва області з проханням посприяти у проведенні проєктно-вишукувальних робіт для обстеження і визначення ступеня аварійності мосту через річку Західний Буг на автодорозі О141602 Сокаль – Стоянів. Цей міст є аварійним і це ускладнює рух автотранспорту та створює загрозу життю людей», – зазначив депутат.

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