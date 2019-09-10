43-річний мешканець Стебника, який ухилявся від призову, постане перед судом

На Львівщині судитимуть 43-річного чоловіка за ухиляння від призову. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Як повідомляється, житель Стебника перебував на військовому обліку у Дрогобицько-Бориславському об’єднаному районному військовому комісаріаті. Однак навіть попри те, що чоловіка визнали придатним до військової служби, він не прибув до призовної дільниці для відправки на навчальні збори. Підстав, які б звільняли його від цього обов’язку, у чоловіка не було.

Таким чином він порушив вимоги ч.10 ст.1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області для розгляду по суті. Санкція статті передбачене покарання у вигляді штрафу до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців.