15 вересня центр Львова перекриють через марафон

Цієї неділі, 15 вересня, у Львові відбудеться чемпіонат України з бігу по шосе на 10 км та забіг «Run the World. Львівська десятка». Через це рух центром міста буде перекритий. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Десятикілометрові забіги стартують о 09:00 год. і триватимуть орієнтовно о 10:30 год. Спортсмени та всі охочі бігатимуть за маршртуом: просп. Свободи — пл. Різні — просп. В. Чорновола — вул. В. Липинського — просп. В. Чорновола — пл. Різні — просп. Свободи. На вказаних вулицях рух транспорту буде обмеженим.

Програма змагань. Неділя,15 вересня:

07:00−08:30 — реєстрація учасників змагань в секретаріаті та видача номерів;

07:00−12:00 — робота камер схову;

08:10−08:30 — церемонія відкриття змагань;

08:30−08:45 — розминка;

08:55−08:59 — привітання учасників забігу;

09:00 — старт «Run the World. Львівська десятка» та чемпіонату України з бігу по шосе на 10 км;

09:00−10:20 — проходження дистанції змагань;

10:30−10:50 — нагородження призерів Чемпіонату України з бігу по шосе на 10 км серед чоловіків та жінок;

11:00−11:20 — нагородження учасників «Run the World. Львівська десятка 2019» з бігу по шосе на 10 км;

11:30 — загальна фотографія учасників змагань, які подолали лінію фінішу;

11:50−12:00 — закриття змагань.

Кожен фінішер дистанції 10 км отримає медаль з унікальним дизайном. Переможців «Run the World. Львівська десятка» в абсолютній першості з 1 по 3 місце серед чоловіків і жінок нагородять кубками, дипломами та грошовими призами: 1 місце — 5000 грн, 2 місце — 3000 грн, 3 місце — 2000 грн.