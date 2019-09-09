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У Червонограді поліцейські цілу ніч шукали зниклого 11-річного хлопця, який пішов на прогулянку і не повернувся

Вероніка Рой

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У Червонограді поліцейські розшукали зниклого 11-річного хлопчика, котрий вийшов на прогулянку та не повернувся. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

До поліції 8 вересня близько 23.00 надійшло повідомлення про те, що 11-річний місцевий хлопчик не повернувся з прогулянки додому і його місцеперебування наразі невідоме.

Поліцейські негайно розпочали пошуки дитини і сьогодні, 9 вересня, близько восьмої ранку виявили його на вулиці на відстані близько двох кілометрів від будинку, де він проживає.

Дитина здорова та неушкоджена. З ним та його мамою працівники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду. Інформацію про подію правоохоронці передали у соцслужби.

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