У банк тепер можна із закордонним паспортом: НБУ змінив правила

Нацбанк України дозволив банківським установам обслуговувати клієнтів як на підставі паспорта громадянина України (у формі ID-карти або книжки), так і на підставі закордонного паспорта. Про це Львівському порталу повідомлили у пресслужбі Державної міграційної служби з посиланням на лист Національного банку України від 4 вересня 2019 року.

«Відповідними роз’ясненнями НБУ підтверджується рівнозначність використання громадянами України обох паспортних документів і такі покращення спрямовані на усунення непорозумінь, які раніше виникали у разі пред’явлення паспорта для виїзду за кордон», –йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що оскільки у закордонному паспорті не містяться відомості про по батькові клієнта, то банки мають встановити його на підставі інших офіційних документів, зокрема – за ідентифікаційним кодом.

При цьому у Нацбанку нагадують, що, відповідно до законодавства, посвідчення водія, особи моряка, особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, не можуть бути використані громадянином України для встановлення його особи при отриманні банківських послуг.

Нагадаємо, НБУ перегляне вимоги до ідентифікації клієнтів з використанням ID-карток. Після змін банки зможуть не лише рахувати інформацію з чіпа ID-карти, але й упорядкувати правила її зберігання й обробки в електронному вигляді. За оцінками регулятора, це дозволить значно заощадити час клієнтів на отримання банківських послуг.