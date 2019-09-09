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Стронгмени зі Львова здобули «золото» і «срібло» на чемпіонаті світу з лог-ліфту

Наталя Дуляба

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7 вересня у литовському місті Паневежець проходив 11-ий офіційний чемпіонат світу з лог-ліфту – окремої дисципліни стронгмену, в якій двоє львівських богатирів Юрій Огоновський та Павло Кордіяка здобули золоту і срібну нагороди. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

23-річний стронгмен Павло Кордіяка, який у абсолютній ваговій категорії підняв 182,5 кг, здобув титул Чемпіона світу 2019 року.

«Наш стяг – на п’єдесталі, наш гімн – на центральній площі міста в Литві як знак перемоги на турнірі, де представлено близько 20 країн. Це достатня мотивація, щоб рухатись далі і вже наступного року підтвердити свій статус та привести медалі до рідного Львова», – розповів чемпіон, майстер спорту України зі стронгмену Павло Кордіяка.

Водночас 27-річний львів’янин Юрій Огоновський змагався у ваговій категорії до 125 кг. За підсумками трьох підходів спортсмен підняв 175 кг і посів друге місце, здобувши титул Віцечемпіона світу. Першість у цій категорії здобув атлет із Латвії.

Також на турнірі виступав ще один львів’янин Олег Пилип’як, який довершив тріумф львівської команди рекордом світу серед юніорів – 185 кг.

Зазначимо, лог-ліфт – це велетенська металічна колода, яку професійні стронгмени вже десятиліттями підіймають над головою у різних куточках планети. Чинним рекордсменом світу є головний організатор змагань, Жидрунас Савіцкас, найбільш титулований атлет за всю історію стронгмену, який у 2015 році підняв та зафіксував над головою 228 кг. Чемпіонат світу з лог-ліфту проводять саме у Литві – на Батьківщині знаного стронгмена.

Фото: ЛМР

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