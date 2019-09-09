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На Львівщині судитимуть держслужбовця-хабарника

Ольга Денисяка

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Правоохоронці скерували до суду справу стосовно держслужбовця, який вимагав 500 доларів хабара за зняття обтяження з майна. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Встановлено, що на початку травня цього року обвинувачений вимагав від набувача майна 500 доларів за зняття обтяження з відповідного майна. Надалі зловмисник у власному службовому кабінеті одержав 13 500 грн та був затриманий.

Під час досудового розслідування до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та відсторонено від посади.

За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України (одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе, за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди).

За вчинене обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

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