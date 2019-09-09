Львівські поліцейські затримали 19-річного хлопця, який викрав «Жигулі»

В Кам’янко-Бузькому районі поліцейські затримали 19-річного молодика, котрий викрав автомобіль «Жигулі». Про це львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У Кам’янко-Бузький відділ поліції 8 вересня за допомогою звернувся 58-річний житель селища Новий Яричів. Чоловік повідомив, що вночі хтось викрав його автомобіль «ВАЗ 2104», який він залишив біля будинку.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами, працівники слідчо-оперативної групи спільно з групою реагування патрульної поліції виявили транспортний засіб в кущах неподалік села Борщовичі на Пустомитівщині.

Трохи згодом поліцейські встановили і особу зловмисника – 19-річного жителя району. Чоловік пояснив, що приїхав у селище напередодні, а дістатися додому було нічим, тож вирішив скористатися чужими «Жигулями».

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Проводиться досудове розслідування.