12 вересня у Львові розпочнеться Кавовий фестиваль: чим дивуватиме цьогоріч

Lviv Coffee Festival 2019 триватиме з 12 по 15 вересня на новій локації – Трамвайному Депо / Lem Staton (вул. Вітовського, 57). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Організатори розповідають, що за роки своєї історії фестиваль вплинув не лише на кавовий ринок у Львові, а й в Україні загалом. Вже 11 років наприкінці вересня Lviv Coffee Festival збирає близько 150-ти тисяч людей, яких об’єднує кава.

Цього року крім традиційних форматів організатори планують додати і нові:

Окремі величезні зали для Кавового Ярмарку, КаваExpo та Kulchytsky Coffee Cup.

Coffee Talks / Розмови за кавою – освітня платформа, на якій можна буде послухати лекції та розмови від цікавих людей.

Локація для Coffee Art, де творитимуть дизайнери та архітектори з креативного бюро Savytskyy Design.

Комфортний критий FoodCourt.

Дитяча зона.

Barista Games – проект, який покликаний об’єднувати бариста навколо подій та змагань, які побудовані на рівних та доступних умовах участі для кожного.

Тематична вечірка для всіх, хто любить каву та Львів.

Також кожен відвідувач отримає подарунок від фестивалю.

Графік роботи фестивалю:

12.09.2019, четвер – 16:00 – 21:00

13.09.2019, п’ятниця – 14:00 – 21:00

14−15.09.2019, субота-неділя – 12:00 – 21:00

Детальна програма фестивалю кави – за посиланням. Квитки можна придбати ТУТ.