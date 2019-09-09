12 вересня у Львові розпочнеться Кавовий фестиваль: чим дивуватиме цьогоріч

Lviv Coffee Festival 2019 триватиме з 12 по 15 вересня на новій локації – Трамвайному Депо / Lem Staton (вул. Вітовського, 57). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Організатори розповідають, що за роки своєї історії фестиваль вплинув не лише на кавовий ринок у Львові, а й в Україні загалом. Вже 11 років наприкінці вересня Lviv Coffee Festival збирає близько 150-ти тисяч людей, яких об’єднує кава.
Цього року крім традиційних форматів організатори планують додати і нові:
- Окремі величезні зали для Кавового Ярмарку, КаваExpo та Kulchytsky Coffee Cup.
- Coffee Talks / Розмови за кавою – освітня платформа, на якій можна буде послухати лекції та розмови від цікавих людей.
- Локація для Coffee Art, де творитимуть дизайнери та архітектори з креативного бюро Savytskyy Design.
- Комфортний критий FoodCourt.
- Дитяча зона.
- Barista Games – проект, який покликаний об’єднувати бариста навколо подій та змагань, які побудовані на рівних та доступних умовах участі для кожного.
- Тематична вечірка для всіх, хто любить каву та Львів.
Також кожен відвідувач отримає подарунок від фестивалю.
Графік роботи фестивалю:
12.09.2019, четвер – 16:00 – 21:00
13.09.2019, п’ятниця – 14:00 – 21:00
14−15.09.2019, субота-неділя – 12:00 – 21:00
Детальна програма фестивалю кави – за посиланням. Квитки можна придбати ТУТ.