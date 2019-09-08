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Вчені підтвердили, що люди, які носять окуляри, розумніші за інших

Соломія Головіна

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Стереотип, що люди з поганим зором більш здібні, ніж ті, хто має чудовий зір, існує дуже давно. Але останнє дослідження довело, що насправді це не стереотип, повідомляє УП з посиланням на Daily Mail.

 

Учені з Едінбургзького університету знайшли прямий зв’язок між інтелектом і поганим зором, провівши найбільше світове генетичне дослідження когнітивних функцій.

Вони проаналізували генетичні дані понад 300 тисяч людей віком від 16 до 102 років з Австралії, Європи та Північної Америки.

Учасники дослідження мали пройти різноманітні тести на мислення, результати яких дозволили скласти загальну оцінку когнітивних здібностей.

Люди, які мали найкращі результати у тестах, на 30% частіше мали поганий зір, на відміну від тих, хто погано склав тести.

Дослідження також показало зв’язок між вищою когнітивною здатністю та генами, які, як відомо, відповідають за серцево-судинне здоров’я.

Більше того, команда вчених виявила 148 генів, пов’язаних з такими навичками мислення, як пам’ять, швидкість розумової обробки та орієнтація у просторі.

Про 58 з них ніколи не було відомо.

Учені стверджують, що результати дослідження можуть допомогти зрозуміти зниження когнітивних функцій і попередити розвиток деменції.

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