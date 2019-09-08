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У центрі Львова вшанували 75-річчя початку депортації українців

Соломія Головіна

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На площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Львові відбулись пам’ятні заходи, присвячені 75-им роковинам початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944 – 1951 роках. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Розпочалися заходи із Державного Гімну України у виконанні хору суспільно-культурних товариств «Надсяння», «Холмщина» та товариства «Лемківщина».

«Сотні тисяч людей втратили те, про що кожна людина мріє: спокій, рідну землю, майбутнє. Скорботною є і доля України. На жаль, наша історія і надалі є непростою. Щодня ми боремося за незалежність нашої держави. Наш народ намагаються знищити і надалі, але цього не буде ніколи. Допоки ми пам’ятаємо наших Героїв, допоки ми навчаємо наших дітей правди, доти є надія, що на Україну чекають кращі часи», – зазначив голова Львівської ОДА Маркіян Мальський.

У межах заходу представники духівництва провели чин екуменічної панахиди.

«Угода між Українською РСР та, так званим, Польським Комітетом Національного Визволення стала підставою для початку масових депортацій українців у 1944–1951 рр. з українських етнічних земель. Етнічні чистки супроводжувалися політичними репресіями, масовим терором з боку шовіністичних банд, спаленням багатьох українських сіл та жорстокими вбивствами безневинних», – розповів Голова Об’єднання товариств депортованих українців «Закерзоння» Володимир Середа.

Заходи з відзначення 75-х роковин початку депортації українців триватимуть протягом місяця та включатимуть відкриття виставки, презентацію фільму, наукову конференцію та XV Міжрегіональний фестиваль «Пісні незабутого краю».

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