Рятувальники гасили пожежу торфу у Львові

Рятувальники ліквідовували пожежу торфу на вул. Білогорща у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Як зазначається, інформація про пожежу на відкритій території надійшла рятувальникам 7 вересня о 15:22 год.

Пожежу локалізовано о 18:02 год., ліквідовано – о 18:15 год. Вогнем знищено торф на площі 10 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.