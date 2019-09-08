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Правоохоронці розшукали підлітка, який втік від батька-вихователя будинку сімейного типу

Соломія Головіна

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Правоохоронні органи розшукали 15-річного підлітка, який втік від батька-вихователя, коли вони гостювали на Мостищині. Підліток мешкає у дитячому будинку сімейного типу і неодноразово втікав з дому раніше. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, 7 вересня близько 16:15 год. до поліції на оперативну лінію «102» за допомогою звернувся батько-вихователь п’ятнадцятирічного підлітка, котрий мешкає у дитячому будинку сімейного типу, розташованому у Турківському районі.

Як повідомив заявник, вони з сином приїхали на Мостищину погостювати, а близько 15:30 год. він зауважив відсутність хлопця. Оскільки самостійні пошуки були безрезультатними, чоловік вирішив звернутись за допомогою у поліцію. За словами батька, підліток вже мав подібний досвід (втікав раніше).

Поліцейські негайно оголосили втікача у розшук та розпочали комплекс оперативних заходів для встановлення місця його перебування. Під час пошуків правоохоронці знайшли та опитали очевидців, відтворили маршрут втікача і, близько 17:25 год., розшукали його в одному з прикордонних  сіл району.

Хлопець цілий, неушкоджений, поліцейські провели з ним профілактичну бесіду та повернули батькові. Чоловік подякував правоохоронцям за професійність та оперативність.

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