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Обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді закликає депутатів не ліквідовувати заклад під виглядом реорганізації

Соломія Головіна

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У порядку денному сесії Львівської обласної ради, яка проходитиме 10 вересня,  внесене питання  про реорганізацію Львівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді та Львівського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, що розташовуються на вулиці І.Франка, 133 у Львові. У центрі науково-технічної творчості шоковані такою ініціативою облради і наголошують, що, ліквідувавши їхній заклад,  у дітей просто відберуть доступ до безкоштовного навчання та дозвілля.

 

Власне у проекті рішення, оприлюдненому на сайті облради, йде мова про те, щоб припинити юридичні особи Львівський обласний центр науково-технічної творчості  учнівської молоді та Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської  молоді шляхом приєднання до Львівського обласного центру краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді, що розташовується на вулиці І.Франка, 156.

«Другий рік поспіль чиновники Львівської обласної ради намагаються шляхом об’єднання закладів позашкільної освіти, знищити координаційні центри позашкільної освіти в області за різними напрямками. Попри чітку позицію Міністерства освіти і науки України щодо недопущення реорганізації закладів позашкільної освіти, відбувається нехтування частиною 2 статті 9 Закону України «Про позашкільну освіту», якою визначено, що державна політика в сфері позашкільної освіти спрямована на збереження та розвиток комунальних закладів позашкільної освіти без права їх перепрофілювання, перепідпорядкування та злиття», – мовиться у повідомленні Львівського обласного центру науково-технічної творчості  учнівської молоді у Facebook.

Своєю чергою активістка Олеся Дацко зауважила що, «ніхто навіть не сумнівається, що метою реорганізації цих дитячих центрів є звичайний дерибан землі».

«Я розумію, що земля на вулиці І.Франка – ой яка дорога. Але руки геть від дитячого розвитку!», – наголосила вона.

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