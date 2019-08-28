Депутати Львівської облради повернуться після канікул до роботи 10 вересня

Депутати вперше після літніх канікул зберуться на XX чергову сесію Львівської обласної ради 10 вересня. Відповідне рішення ухвалила президія Львівської облради сьогодні, 28 серпня, передає кореспондент Львівського порталу.

Обласні обранці планують розглянути понад пів сотні питань. Зокрема заслуховуватимуть звіти першого заступника голови ЛОР Андрія Білоуса та заступника Володимира Гірняка.

Також у порядку денному буде звіт директора геріатричного пансіонату; заслуховування інформації щодо стану пам’яток архітектури (замків), а також щодо ситуації з ліквідацією нелегальних АЗС.

Водночас є питання «Про інформацію Львівської ОДА щодо виконання Програми заходів для налагодження системи поводження з ТПВ у Львові на 2017-2019 роки та стан поводження з ТПВ у львівській області за період з липня 2017 року до січня 2019 року». Доповідатимуть щодо цієї ситуації міський голова Львова Андрій Садовий, а також директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назарій Романчук.