ОСТАННІ НОВИНИ

На Бродівщині авто злетіло в кювет: двоє травмованих

Соломія Головіна

|

У Бродівському районі автомобіль «Рено» з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП травмовані водій та пасажир. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 вересня близько 20:10 год. неподалік села Берлин Бродівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Рено Кенго», 38-річний мешканець району, не впорався з керуванням, транспортний засіб з’їхав з проїзної частини у кювет. Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження, зокрема, політравму та був госпіталізований. Травми також отримав пасажир «Рено», 33-річний житель райцентру.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...