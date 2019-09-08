На Бродівщині авто злетіло в кювет: двоє травмованих

У Бродівському районі автомобіль «Рено» з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП травмовані водій та пасажир. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 вересня близько 20:10 год. неподалік села Берлин Бродівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Рено Кенго», 38-річний мешканець району, не впорався з керуванням, транспортний засіб з’їхав з проїзної частини у кювет. Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження, зокрема, політравму та був госпіталізований. Травми також отримав пасажир «Рено», 33-річний житель райцентру.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.