Завтра у Львові перекриють частину вулиць через змагання з тріатлону. Схема руху транспорту

У Львові цієї неділі, 8 вересня, відбудуться масштабні змагання Lviv Triathlon Cup, де поєднано три види спорту: плавання, біг та велоїзда. У зв’язку з цим, рух автотранспорту на маршруті змагань буде обмежено. Про це Львівському порталу повідомили у прессслужбі Львівської міської ради.

«8 вересня буде масштабний захід, через це рух транспорту на маршруті змагань буде змінено. На вул. Липинського, пр. Чорновола розміщено спеціальні інформаційні стенди, бо там буде обмежено рух. Змагання розпочинаються о 09.00 год в Брюховичах», – розповіла заступниця міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна.

Плавання відбуватиметься в дистанції 1,5 км, велосипедна дистанція – 40 км, і бігова дистанція становитиме 10 км.

«Ми хочемо перепросити у всіх мешканців нашого міста за певні незручності, які будуть виникати, але й подякувати великій кількості людей, які долучилися до того, щоб мінімізувати ці незручності, оскільки на певний час будуть обмежені в’їзд і виїзд з Брюхович, рух проспектом Чорновола і рух центральною частиною міста. Фактично, ключові години – з 8.00 до 12.00. Організатори максимально намагалися звузити цей поріг ситуативного перекриття», – зазначив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Міжнародні змагання Lviv Triathlon Cup відбуватимуться на різних дистанціях:

— забіг на 200 м, 300 м та 500 м (Дитяча триатлонна ліга) відбуватиметься за маршрутом: просп. Свободи, 41 – просп. Свободи, 1 – просп. Свободи, 24.

— велозаїзд на 4 км (Дитяча триатлонна ліга) буде за маршрутом: просп. В. Чорновола – пл. Різні – просп. В. Чорновола – просп. В. Чорновола, 1 – вул. Городоцька, 2.

— забіг на 1 км: просп. Свободи, 41 – просп. Свободи, 1 – просп. Свободи, 24.

— заплив учасників на озері «Колиба» (смт. Брюховичі, вул. А. Бурденка, 14).

— велозаїзд за маршрутом: вул. А. Бурденка, 14 (озеро «Колиба» у смт. Брюховичі) – вул. Замарстинівська, 217 – вул. Варшавська – просп – В. Чорновола, 103 – вул. В. Липинського, 3 – вул. Угнівська, 9 – просп. В. Чорновола, 45 – просп. В. Чорновола, 7 – вул. Покутська, 2 – просп. В. Чорновола, 103.

— забіг на 10 км за маршрутом: просп. Свободи, 41 — просп. Свободи, 1 – вул. Князя Романа – просп. Свободи, 24 – вул. Городоцька, 2.

— нагородження переможців відбудеться на просп. Свободи, 41.

На проведення цього заходу з міського бюджету м. Львова виділено фінансову підтримку в сумі 300 тис. грн.

На час проведення змагань буде перекрито або обмежено рух транспорту на різних ділянках маршруту від смт. Брюховичі до проспекту Свободи. У зв’язку з цим, не курсуватиме тролейбус № 33 та зміниться схема руху 20 автобусних маршрутів.

Проспект Свободи та проїзд з вул. Дорошенка на вул. Беринди будуть закриті для руху приватного транспорту протягом усього 8 вересня.

У зв’язку з перекриттям у русі трамваїв № 1, 2, 9 у цей час можливі короткотермінові затримки в центрі міста.

Також з 8.30 год. і до 12.00 год. зміниться схема руху автобусних маршрутів.