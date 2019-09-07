У Львівській опері провели майстер-клас задля допомоги передчасно новонародженим діткам

У Львівській опері провели майстер-клас «Віра в життя». Мета заходу об’єднати відомих жінок України задля допомоги передчасно новонародженим діткам у їхньому майбутньому – підтримці життя, за яке вони борються. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У рамках заходу відбувся майстер-клас з виготовлення витинанок, який провела талановита майстриня Дарія Альошкіна, відома не лише в Україні, а й за її межами. Гості заходу, а це відомі політичні діячки, артистки, мисткині, витинали «Дерево» як символ життя, що є найбільшою цінністю для кожного народженого немовляти.

Готові витинанки експонуватимуть упродовж трьох тижнів у холі Центру Шептицького, а вже 4 жовтня о 17:00 год. відбудеться відкритий аукціон витинанок за участю їх майстринь. Вилучені кошти передадуть у благодійний фонд «Немовля» на доброчинність. Фонд засновано при Львівській обласній клінічній лікарні, у якому опікується немовлятами при відділенні патології новонароджених дітей.

Зазначимо, що благодійна акція «Віра в життя» проводиться в межах 12 екуменічного соціального тижня, який відбудеться у жовтні. Це – Всеукраїнський суспільний форум, який прагне об’єднати ресурси громади, влади, соціальних організацій, Церков, ЗМІ та освітян навколо вирішення актуальних проблем суспільства, базуючись на загальнолюдських цінностях та Соціальній доктрині Церкви, стимулюючи екуменічний діалог у соціальній сфері. Ініціатори форуму – Інститут екуменічних студій Українського католицького університету.